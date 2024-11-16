أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على الخريبة أدّت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال يبلغ أحدهما من العمر ثلاث سنوات، وإصابة أحد عشر آخرين بجروح، من بينهم خمسة أطفال إثنان منهم بحال خطرة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 6 شهداء بينهم 3 أطفال و11 جريحًا بينهم 5 أطفال نتيجة الغارة على الخريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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