المطران كفوري استنكر اقتحام منازل غادرها أهلها بسبب الحرب في جديدة مرجعيون: نناشد الجيش التدخل لحمايتها

استنكر راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في بيان، "إقدام أشخاص من خارج بلدة جديدة مرجعيون على اقتحام المنازل، التي اضطر قسم كبير من أهلها للمغادرة بسبب ظروف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيأتي هؤلاء ويستغلون الفراغ الناتج من نزوح الأهالي، ويحتلون المنازل ويعبثون بمحتوياتها ويقيمون فيها".

وناشد "الجيش والقوى الأمنية وعناصر اليونيفيل الموجودة في المنطقة، التدخل لحماية هذه البيوت والحفاظ على حرمتها وعلى خصوصية المنطقة، شاكرين جهود هذه القوى وسائلين الرب أن يحل السلام في أقرب وقت ويعود الأهالي إلى بيوتهم".

ولفت الى أن "بسبب هذه الظروف الصعبة نستمر في استقبال المؤمنين والزوار الكرام في دار مطرانية حاصبيا الكائنة بجوار كاتدرائية القديس جاورجيوس الأثرية".

واضاف، "نصلي لكي يحل السلام في لبنان وندعو لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كما نستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وندعو لتجنيب إقحام السكان العزل في المعارك الدائرة".