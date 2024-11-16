"حزب الله": استهدفنا 5 قواعد عسكرية في مدينة حيفا المحتلة ومنطقة الكرمل بصواريخ نوعية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيّك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليات من الصّواريخ النّوعيّة، عند السّاعة 07:45 من مساء اليوم السّبت، مجموعةً من القواعد العسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل، على الشّكل الآتي:

1- قاعدة حيفا التّقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضمّ كليّة تدريب لإعداد تقنيّي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة.

2- قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضمّ أسطولًا من الزّوارق الصّاروخيّة والغوّاصات)، تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

3- قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجيّة للرّصد والرّقابة البحريَّين على مستوى السّاحل الشّمالي)، تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

4- قاعدة طيرة الكرمل (تضمّ فوج وكتيبة نقل المنطقة الشّماليّة، بالإضافة إلى قاعدة لوجستيّة بحريّة)، تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة.

5- وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر (محطّة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة".