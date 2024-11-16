الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله في صور

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو شنّت بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشّماليّة، سلسلة غارات على أهداف لـ"​حزب الله​" في منطقة ​صور​ في جنوب لبنان. من بين الأهداف المستهدَفة، مقرّات قيادة ومستودعات أسلحة ومبان عسكريّة وبنى إضافيّة".

وادّعى في تصريح، أنّ "العديد من المصالح العسكريّة الّتي تمّت مهاجمتها، تعود إلى "وحدة عزيز" في "حزب الله"، المسؤولة عن عمليّات إطلاق القذائف الصّاروخيّة من منطقة جنوب- غرب لبنان نحو الأراضي الإسرائيليّة، بالإضافة إلى أعمال أخرى في المنطقة".