اعلن الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مدينة حيفا واعتراض بعضها وسقوط أخرى". كما افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف". واشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "سقوط صاروخ في منطقة الكرمل بحيفا واندلاع حريق دون الإبلاغ عن إصابات بشرية".

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