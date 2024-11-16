قصف إسرائيلي استهدف جباليا وبيت لاهيا شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قصفت المدفعية الإسرائيلية مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في محافظة شمال قطاع غزة، أمس، وسط مناشدات من السكان لإنقاذهم، في ظل الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام في القطاع.

وقتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في بلدة بيت لاهيا، التي تشهد عمليات نسف للمنازل حسبما أفادت مصادر طبية.

كما نسف الجيش الإسرائيلي عشرات المنازل بالمناطق الغربية لمخيم جباليا، حيث سُمعت انفجارات عنيفة وشُوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المكان، ونقل عدد من الإصابات لمستشفى «المعمداني» و«كمال عدوان» بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق بيت لاهيا ومدينة جباليا.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى محاصرة عدد من العائلات داخل منازلهم، ما دفعهم لإطلاق نداءات استغاثة لإنقاذهم، حسبما أفاد شهود عيان أمس. وأوضح الشهود أن المحاصرين تواصلوا مع جهاز الدفاع المدني وأقاربهم، في محاولة لإنقاذ حياتهم وسط القصف الإسرائيلي المستمر.

في السياق ذاته، أفاد الدفاع المدني في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم طواقمه شمال القطاع في 23 أكتوبر الماضي، واستولى على مركباتها، وشرد معظم عناصرها إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، واختطف 10 منهم.

ودعا المنظمات الإنسانية إلى الاستجابة لاستغاثة ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في بلدة بيت لاهيا.

في غضون ذلك، لقي خمسة فلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح أمس، في قصف طائرات حربية إسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها، إن 3 شبان قتلوا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح، وأضافت المصادر أن شخصين قتلا جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال الحربية في منطقة خربة العدس، شمالاً.