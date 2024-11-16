8 قتلى و17 جريحا في هجوم طعنا في مدرسة بالصين

افادت السلطات الصينية عن "مقتل 8 اشخاص واصابة 17 اخرين في هجوم طعنا بسكين داخل مدرسة في شرق الصين"، مشيرة الى اعتقال المنفذ.

واوضحت الشرطة الصينية أن "هجوم السبت وقع في في مدينة ييشينغ، وتحديدا في معهد ووتشي المهني للفنون والتكنولوجيا بمقاطعة يانغسو"، لافتة الى أن "العناصر الاولى للتحقيق تظهر أنه شاب في الحادية والعشرين من عمره ومن طلاب المعهد".

ولفتت الى "لأنه لم يحصل على شهادته بعد رسوبه في الامتحانات وبسبب استيائه من المكافأة المالية (الضئيلة) التي تلقاها خلال التدريب، عاد الى المعهد للتعبير عن غضبه وارتكب هذه الجرائم"، مؤكدة أن المشتبه به "اعترف بكل شيء".

واكدت الشرطة أن "اجهزتها مستنفرة بالكامل لتأمين العناية للجرحى واستكمال التحقيق حول هذه القضية".