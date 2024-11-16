"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدو بثكنة راميم ودبابة "ميركافا" عند أطراف شمع وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 من مساء اليوم السّبت، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم؛ بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 04:00 من بعد ظهر اليوم السّبت، دبّابة ميركافا عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة شمع بصاروخٍ موجّه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".