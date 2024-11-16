كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 من مساء اليوم السّبت، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم؛ بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 04:00 من بعد ظهر اليوم السّبت، دبّابة ميركافا عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة شمع بصاروخٍ موجّه، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدو بثكنة راميم ودبابة "ميركافا" عند أطراف شمع وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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