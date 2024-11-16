"النشرة": زيارات هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تعني أن التفاوض يتقدم نحو وقف الحرب

علمت "النشرة" أنّ الزّيارتَين المرتقبتين للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ثمّ إلى تل ابيب، تعنيان أنّ التّفاوض الّذي تقوده واشنطن يتقدّم نحو فرض تسوية لوقف الحرب بين إسرائيل ولبنان.
ويقول مطّلعون إنّ زيارات هوكشتاين تعني أنّ الجولة التّفاوضيّة الأولى الّتي حلّت عبر تسليم الأميركيّين رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، مسوّدة اتفاقيّة الحلّ الدّبلوماسي، نجحت مبدئيًّا، ويُنتظر استكمالها بجولات تشكّل زيارات هوكشتاين المرتقبة عمادها الرّئيسي.
ويضيف المطّلعون أنفسهم، أنّه "إذا سارت الأمور من دون عوائق، وبسبب ضغوط الميدان المتبادلة والمؤلمة، فسنصل إلى قرار وقف الحرب خلال أيّام قليلة".
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