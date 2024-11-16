الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بعد القصف على حيفا

افاد الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بعد القصف على حيفا".

واكد القناة 14 الإسرائيلية، أن "أضرارا جسيمة بعدد من المباني والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا".

وكان قد اعلن الجيش الإسرائيلي، "رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مدينة حيفا واعتراض بعضها وسقوط أخرى".

كما افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف".

واشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "سقوط صاروخ في منطقة الكرمل بحيفا واندلاع حريق دون الإبلاغ عن إصابات بشرية".