رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل القتال وشن ضربات في العمق وضرب حزب الله بشكل قاس جدا

زعم رئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع في منطقة كفركلا جنوب لبنان، أن "حزب الله يدفع ثمناً باهظاً، سلسلة القيادة لديهم انهارت، هناك العديد من القتلى في صفوف عناصرهم، والبنية التحتية لديهم مدمرة. ما دام هذا التنظيم يواصل إطلاق النار نحن سنواصل القتال والمضي قدمًا إلى الأمام وتنفيذ الخطط وشن ضربات في العمق، وضرب حزب الله بشكل قاسٍ جداً. سنتوقف فقط عندما نعلم أننا نعيد السكان بأمان".

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