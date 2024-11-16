كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "من المتوقّع أن يصل مستشار الرّئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين إلى إسرائيل الأربعاء، بعد زيارة إلى لبنان".
وكان قد أشار رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، في تصريح لصحيفة "الديار" اليوم، إلى أنّ "حظوظ التّوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار بين لبنان وإسرائيل تتجاوز الـ50%، وأنّ هوكشتاين حصل على الضّوء الأخضر من الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، لدفع المحادثات قدمًا".
وأمس، لفت برّي في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "قدوم هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطوّر المفاوضات وتقدّمها".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى إسرائيل الأربعاء بعد زيارة إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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