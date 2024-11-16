"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا بنجاح هدفًا حيويًا للعدو بمنطقة أم الرشراش بطائرات مسيّرة

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعبَين الفلسطيني واللّبناني، وإسنادًا للمقاومتَين الفلسطينيّة واللّبنانيّة، نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً استهدفت هدفًا حيويًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلّة، وذلك بعدد من الطّائرات المسيّرة"، كاشفةً أنّ "العمليّة قد حقّقت أهدافها بنجاح".

وحيّت "صمود الشّعبين الفلسطيني واللّبناني في وجه العدوان الإسرائيلي"، مؤكّدةً "استمرارها في تنفيذ عمليّاتها العسكريّة ضدّ العدو الإسرائيلي، وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليّات البحريّة المعلَن عنها سابقًا". وشدّدت على أنّ "هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان".