مجموعة السبع أكدت دعم أوكرانيا: روسيا العقبة الوحيدة أمام سلام دائم وملتزمون بفرض تكلفة باهظة عليها

أكّد زعماء "مجموعة السبع" (فرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا)، "دعمهم الثّابت لأوكرانيا، ما دام ذلك ضروريًّا، والتزام المجموعة بفرض تكلفة باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضبط الصّادرات وتدابير أخرى فعّالة".
وأشاروا في بيان، إلى أنّ "روسيا تبقى العقبة الوحيدة أمام سلام عادل ودائم"، لافتين إلى أنّ "بعد ألف يوم من الحرب، ندرك المعاناة الهائلة الّتي عانى منها الشّعب الأوكراني. وعلى الرّغم من هذه الصّعوبات، أظهر الأوكرانيّون مرونةً وتصميمًا لا مثيل لهما في الدّفاع عن أرضهم وثقافتهم وشعبهم".
وأعلن الزّعماء "أنّنا نقف متضامنين، ونساهم في نضال أوكرانيا من أجل السّيادة والحرّيّة والاستقلال وسلامة الأراضي وإعادة الإعمار".
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