المملكة وتونس توقعان مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

العلاقات السعودية التونسية

الدمام - شريف احمد - وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ بالعاصمة التونسية اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.جاء هذا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن على الصقر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1849199006599065819?ref_src=twsrc%5Etfwوتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما، عن طريق تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها.وكان التقى "الفالح" بـ "عبدالحفيظ"، وبحثا فرص الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.