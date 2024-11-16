النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات بلدة عربصاليم والخيام وبين جرجوع -اللويزة

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "غارة للطيران الاسرائيلي إستهدفت أطراف بلدة عربصاليم، واخرى استهدفت مدينة الخيام"، مشيرا الى "غارة بين جرجوع -اللويزة".

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