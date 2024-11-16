شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليون مسن في ألمانيا معرضون لخطر الفقر.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه نحو 3.2 مليون مسن، ممن تجاوزوا 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، في برلين.

وبحسب البيانات، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ بالتحديد العام الماضي 245ر3 مليون شخص، مقابل 157ر3 مليون شخص عام 2022، وحوالي 3ر3 مليون شخص عام 2021.

وأظهر التقييم الخاص الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي. الإعانات الاجتماعية ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013.

وخلال السنوات السابقة لذلك تقلبت الأرقام حول 4ر2 مليون أو أدنى قليلا، وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.