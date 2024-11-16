شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف مكاسب البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 18.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.8%. مكاسب البورصة المصرية وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.62% محققًا 31462.21 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.97% ليصل إلى 8407.39 نقاط. مؤشرات البورصة المصرية وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 11667.71 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 244.7 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 7.889 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 589 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

