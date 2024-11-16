تكنولوجيا: Realme تفتح الطلبات المسبقة لـ GT 7 Pro قبل الإطلاق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme عن هاتف GT 7 Pro في الصين قبل بضعة أسابيع، لكنه لم يتم إطلاقه خارج البلاد بعد. حددت الشركة موعدًا لإطلاقه الدولي في 26 نوفمبر، وقد قامت بالفعل بإعداد صفحة مخصصة على Amazon.in.

ومن المقرر أن تبدأ الطلبات المسبقة في الهند اعتبارًا من 18 نوفمبر، أي قبل حوالي أسبوع من تاريخ الإطلاق الرسمي. ستكون الحجزات متاحة على Amazon.in وفي المتاجر الفعلية، بينما سيفتح الموقع الرسمي لشركة Realme الطلبات المسبقة في 25 نوفمبر.

إذا كنت ترغب في حجز جهاز GT 7 Pro عبر الإنترنت، سيتطلب منك دفع 1000 روبية هندية، وستحصل على عرض بنكي بقيمة 3000 روبية هندية، بالإضافة إلى 12 شهرًا من الأقساط الشهرية بدون فوائد، وتأمين ضد أضرار الشاشة لمدة عام، وضمان ممتد مجاني لمدة سنة واحدة.

أما إذا كنت تفضل الحجز في المتاجر، يمكنك الحصول على نفس المكافآت مقابل حجز مسبق بقيمة 2000 روبية هندية، مع إضافة خطة تقسيط لمدة 24 شهرًا.

تبدأ الطلبات المسبقة في الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي في 18 نوفمبر.

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