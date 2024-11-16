لوجينا صلاح ملكة جمال مصر تقدم رسالة إنسانية في منافسات ملكة جمال الكون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - في النسخة الـ 73 من مسابقة ملكة جمال الكون، تنافس عارضة الأزياء المصرية لوجينا صلاح ضمن 130 متسابقة على التاج. وتحمل مشاركة لوجينا في هذه المسابقة واحدة من الرسائل الإنسانية المميزة، حيث تجردت مشاركتها في المسابقة من المواصفات الشكلية كونها مصابة بالبهاق، وتم اختيارها وفقاً لمعايير أخرى جعلتها جديرة بالوصول لهذا المكان والمنافسة بين المتسابقات.

رسالة لوجينا الإنسانية

أكدت لوجينا في لقاءٍ مصور أن وصولها لمسابقة ملكة جمال الكون 2024 يعتبر احتفالاً ورسالة لكل البنات في العالم اللاتي يشعرن بعدم وصولهن لمقاييس الجمال وترغب في تغيير شكلها، مشيرة إلى أن الجميع مر بهذه المشاعر في مرحلة المراهقة تحديداً.

ووجهت لوجينا رسالتها للبنات مؤكدة أن الجمال أمر نسبي، ومن المفترض ألا يخبر أي شخص الآخرين بالمقاييس الجمالية التي من المفترض أن يتميزوا بها، وذلك لأن الجمال الداخلي هو الأهم، وروت أنها لم تصل لهذه المرحلة إلا عندما تقدمت في العمر، وكانت تتمنى أن تتواجد وهي في عمر صغير نماذج تتحدث عن هذه الأمور.



كما كشفت لوجينا أنها منذ صغرها وهي تتابع مسابقات ملكات الجمال، لكنها كانت ترى نفسها بعيدة عن المشاركة فيها، فبجانب إصابتها بالبهاق فهي أم وتجاوزت عمر الثلاثين، لكنها استطاعت أن تكسر كل هذه القيود وأصبحت أول أم وشخص لديه اختلاف يشارك في المسابقة.

لوجينا كانت تتخيل ابنتها بعد سنوات وهي تشارك في هذه المسابقة وكانت تفكر في الحديث الذي سيدور بينهما لاختيار الأزياء وغيرها من التفاصيل، لكنها فوجئت هذا العام بإلغاء كل الشروط وإمكانية تحقيق حلمها بنفسها والمشاركة في المسابقة، وأكدت أن هذه الخطوة مميزة لأنه من حق الجميع المشاركة وأن تكون هناك فرص متساوية بين مختلف الأشخاص.

لوجينا تعتز بهويتها وتاريخ بلادها، وكان ذلك واضحاً عندما استعرضت المتسابقات ملابسهن التراثية في فقرة مسابقة الأزياء الوطنية، حيث اختارت لوجينا زياً فرعونياً، وأطلقت عليه اسم "النهوض من القبر" وأوضحت أن هذا يمثل إحياء تراث مصر القوي فى القيادة.

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معلومات عن لوجينا صلاح

لوجينا صلاح، هي عارضة أزياء مصرية ولدت في الإسكندرية وأم لطفلة من زواج سابق، وتحدت لوجينا مرض البهاق، ودرست التجميل بأمريكا وعملت لفترة في أحد البنوك المصرية وعملت بمجال التجميل.

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وبجانب ذلك اتجهت لوجينا صلاح للعمل كمذيعة لفترة في إحدى القنوات الفضائية، واستطاعت أن تثبت جدراتها وكفاءتها بعملها.

تعتبر لوجينا مثالاً مميزاً للثقة ًبالنفس وتقدير الذات، فهمي لا تخجل من الظهور في المناسبات العامة والسوشيال ميديا بالعلامات المميزة على وجهها وجسدها، وترد على المتنمرين بطريقة تكشف عن شجاعتها وثقتها بنفسها.

جميلة عوض تقدم قصتها في عمل درامي

لأن لوجينا واحدة من النماذج المميزة، ثم تقديم قصتها في حكاية إلا أنا من مسلسل لازم أعيش، وجسدت شخصيتها الفنانة جميلة عوض، وتم تسليط الضوء خلال العمل على الجوانب النفسية والاجتماعية التي يعيشها المصاب بالبهاق سواء من خلال الدائرة المقربة منه أو حتى مجتمع المدرسة وبيئة العمل. وشارك جميلة عوض بطولة هذا العمل عدد من النجوم أبرزهم سلمى أبو ضيف، أحمد خالد صالح، ونجلاء بدر.

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