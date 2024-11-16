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الجيش الإسرائيلي هدد مجددًا بقصف مبان في حدث بيروت وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية

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هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مجدّدًا "جميع السّكان المتواجدين في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، وتحديدًا في المباني المحدّدة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في مناطق حدث بيروت، حارة حريك، وبرج البراجنة"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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