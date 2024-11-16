أدرعي زعم اكتشاف فتحة نفق استُخدمت كمستودع أسلحة بجنوب لبنان وتدمير قذائف وصواريخ

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان، تحت قيادة الفرقة 91، داخل منطقة معقّدة استُخدمت لإطلاق الصّواريخ والقذائف نحو الأراضي الإسرائيليّة في الشّمال".
وادّعى في تصريح، أنّ "قوّات اللّواء 7 مدرّعات كشفت فتحة نفق استُخدمت كمستودع أسلحة، احتوى على الكثير من الصّناديق المحمّلة بعبوات ناسفة وذخيرة وقنابل يدويّة، وتمّ تدمير البنية. كما تمّ العثور على مركبة تحمل آليّة إطلاق متعدّدة القذائف، كانت موجّهة نحو بلدات الشّمال".
وأفاد أدرعي بأنّ "القوّات عثرت أيضًا خلال أعمال تمشيط، على صواريخ مضادّة للدّروع وقذائف "هاون" وسترات مجهّزة بعتاد عسكري، وأكثر من 25 صندوقًا احتوى على صواريخ جديدة جاهزة للإطلاق، وقد تمّت مصادرة أو تدمير الوسائل كافّة".
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