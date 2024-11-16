ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاصت إستعرضت من خلالها بعض الهداية التي قدمت لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 31، حيث ظهرت غلى جانب دمية دب كبيرة مصنوعة من الورد الاحمر و يحمل قلب من الورد الأبيضن كما و إسعرضت خاتم ألماس رائع مع باقة ورد حمراء كبيرة.
و كانت قد إحتفلت الممثلة المصرية نور الغندور بعيد ميلادها الـ 31، من خلال مقطع فيديو لها شاركته مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مع قالب حلوى كبير، وعلقت بالقول: "ممتنة و شاكرة و فخورة لكل لحظه و ثانيه و يوم في عمري سنة جديدة استقبلها بكل حب و سعادة".
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم ابرز الهدايا التي حصلت عليها نور الغندور بمناسبة عيد ميلادها الـ 31 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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