إليكم ابرز الهدايا التي حصلت عليها نور الغندور بمناسبة عيد ميلادها الـ 31

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاصت إستعرضت من خلالها بعض الهداية التي قدمت لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 31، حيث ظهرت غلى جانب دمية دب كبيرة مصنوعة من الورد الاحمر و يحمل قلب من الورد الأبيضن كما و إسعرضت خاتم ألماس رائع مع باقة ورد حمراء كبيرة.



و كانت قد إحتفلت الممثلة المصرية نور الغندور بعيد ميلادها الـ 31، من خلال مقطع فيديو لها شاركته مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مع قالب حلوى كبير، وعلقت بالقول: "ممتنة و شاكرة و فخورة لكل لحظه و ثانيه و يوم في عمري سنة جديدة استقبلها بكل حب و سعادة".

