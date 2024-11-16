بعد إطلالتها المشابهة لوالدتها.. أيلا إبنة نور عريضة تخطف قلوب الجمهور بلطافتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب إبنتها أيلا التي قلدت والدتها بنفس الملابس، حيث إرتديتا كروب توب باللون الأبيض مع سروال من الجينز واسع، و خطفت أيلا قلوب المتابعين بعد هذه الخطوة، و إنهالت عليها التعليقات المميزة.



و علقت نور على المنشور بالقول :"البعض لا يرى إلا طفلة صغيرة تقلد أمها، أراها فتاة تتعلم احتضان جمالها من الداخل والخارج".

و في وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لإبنتها آيلا.

وظهرت آيلا في الصورة وهي تتجول ليلاً في شوارع باريس أمام برج إيفيل.

وأرفقت نور الصورة بتعليق كتبت فيه: نزهة مسائية برفقة ايلا، نتحدث فيها عن لبنان".

