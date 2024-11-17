وصل وزير الدّفاع وإسناد القوّات المسلّحة الإيرانيّة العميد طيّار عزيز نصير زاده، والوفد المرافق له، إلى العاصمة السّوريّة دمشق، في زيارة يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين السّياسيّين والعسكريّين، بحسب "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا".
وأوضحت أنّ "المباحثات ستشمل آخر المستجدّات في المنطقة بشكل عام، وتعزيز التّنسيق والتّعاون بين جيشَي البلدين، بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني وصل إلى سوريا للقاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.