وزير الدفاع الإيراني وصل إلى سوريا للقاء كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين

وصل وزير الدّفاع وإسناد القوّات المسلّحة الإيرانيّة العميد طيّار ​عزيز نصير زاده​، والوفد المرافق له، إلى العاصمة السّوريّة ​دمشق​، في زيارة يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين السّياسيّين والعسكريّين، بحسب "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا".

وأوضحت أنّ "المباحثات ستشمل آخر المستجدّات في المنطقة بشكل عام، وتعزيز التّنسيق والتّعاون بين جيشَي البلدين، بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".