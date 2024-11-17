الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 80 قذيفة على إسرائيل السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله أطلق نحو 80 مقذوفا من لبنان باتجاه إسرائيل السبت". واشار في بيان الى ان "عَبَر نحو 80 مقذوفا، أطلقها حزب الله، الحدود من لبنان إلى إسرائيل اليوم". وواصلت إسرائيل من جهتها السبت قصفها العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان.

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