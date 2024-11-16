سعر خيالي لحقيبة يد مايان السيد من VALENTINO..و إطلالتها بالاسود تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مايان السيد باحدث إطلالتها على الجمهور من خلالمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الأسود أوفشولدرز ذات اكمام طويلة مع تنورة متوسطة الطول و حذاء عالي ذات كعب عالي، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارت شمسية على عينيها لإكمال اللوك.



و حملت مايان حقيبة يد من دار أزياء VALENTINO، وصل سعره إلى 2.500 يورو.

و في وقت سابق، إحتفلت الممثلة المصرية مايان السيد بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور لها، ظهرت فيها اثناء إستمتاعها بوقتها على الشاطئ من دون مكياج، مستعرضةً جمالها الطبيعي، وعلقت بالقول: "كل سنة و انا نفسي و سعيدة و بحب الحياة ، الحمدلله علي كل النعم اللي في حياتي، و انتوا".

