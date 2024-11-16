تكنولوجيا: جوجل تدعم جهاز Pixel Tablet 2 اللوحي بحافظة لوحة مفاتيح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Pixel Tablet 2، ولقد أشارت تفاصيل جديدة إلى أن هذا الإصدار يأتي بحافظة لوحة مفاتيح.

قدمت جوجل جهاز Pixel Tablet في شهر يونيو الماضي، إلا أن عملاق البحث لم تقدم أي تفاصيل حول موعد إطلاق الإصدار الجديد حتى الآن، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن بعض اللمحات حول تصميم الإصدار القادم Pixel Tablet 2.

ولقد أوضحت أحدث التفاصيل أن جهاز Pixel Tablet 2 يدعم حافظة لوحة مفاتيح، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كانت ستتوفر بشكل مستقل أو في مجموعة متكاملة مع الجهاز.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن جوجل تدعم الإصدار القادم بكاميرة جديدة وتتضمن تحسينات مقارنة بالإصدار الأصلي من أجهزة Pixel اللوحية.

أيضاً من المقرر أن تدعم جوجل جهاز Pixel Tablet 2 برقاقة معالج جديدة بآداء أقوى من رقاقة Tensor G2 التي قدمت في جهاز Pixel، إلا أن التفاصيل لم تؤكد ما إذا كانت الرقاقة المستخدمة في الإصدار الجديد هي Tensor G4 التي تدعم سلسلة هواتف Pixel 9 أو رقاقة Tensor G5 القادمة.

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