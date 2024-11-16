شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توضح سبب وضع زر التشغيل في أسفل جهاز M4 Mac Mini والان مع تفاصيل الخبر

أثار جهاز M4 Mac Mini من آبل إعجاب المستخدمين بتصميمه الصغير وأدائه القوي، حيث يقدم تجربة استخدام مميزة في حجم لا يتجاوز حجم راحة اليد، ومع طرحه في الأسواق بأسعار تبدأ من حوالي 730 دولار أمريكي في أسواق مثل الهند، أصبح الجهاز أكثر سهولة في الوصول مقارنة بالإصدارات السابقة، إلا أن هناك جانبًا واحدًا من الجهاز جذب انتباه المستخدمين وهو مكان وضع زر التشغيل، الذي جاء في أسفل الجهاز.

على الرغم من أن العديد من المراجعات السابقة قد تساءلت عن سبب وضع زر التشغيل في هذه المنطقة، لم تكشف آبل عن سبب هذه الخطوة إلا مؤخرًا، حيث خرج المسؤولون في الشركة لتوضيح الأمر في مقابلة فيديو حديثة.

لماذا وضع زر التشغيل في أسفل جهاز M4 Mac Mini؟

أوضح جون تيرنوس، نائب رئيس قسم هندسة الأجهزة في آبل، وجريج جوسويك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي، أن السبب الرئيسي وراء وضع زر التشغيل في أسفل الجهاز يعود إلى الحجم الصغير للغاية لجهاز M4 Mac Mini مقارنة بالإصدارات السابقة.

وقال تيرنوس: "لقد قمنا بتقليص حجم الجهاز بشكل كبير، لدرجة أنه أصبح بحجم نصف الإصدار السابق، وبالتالي كان من الضروري وضع زر التشغيل في المكان الأكثر ملاءمة، لأنه صغير للغاية، كما أنه سهل الضغط عليه، فقط قم بوضع أصبعك هناك واضغط على الزر".

وعلى الرغم من أن هذا التفسير قد يبدو غير مفصل، إلا أن المسؤولين في آبل أضافوا مزيدًا من التوضيح قائلين: "الشيء الأكثر أهمية هو أنك نادرًا ما تستخدم زر التشغيل على جهاز ماك. "

هل قد يصبح وضع الزر مشكلة في بعض الأسواق؟

بينما قد يبدو التفسير منطقيًا بالنسبة للكثيرين، فإن وضع زر التشغيل في أسفل الجهاز قد يثير جدلاً في أسواق مثل الهند، حيث قد يكون من الصعب ترك الأجهزة تعمل طوال اليوم بسبب الظروف الاقتصادية والطاقة.

في هذه الأسواق، قد يعتمد المستخدمون بشكل أكبر على إيقاف تشغيل أجهزتهم، مما قد يجعل موقع الزر في الأسفل نقطة خلافية.

ومع ذلك، ترى آبل أن الزر نادرًا ما يُستخدم وأن وضعه في الأسفل لن يؤثر بشكل كبير على تجربة الاستخدام العامة للمستخدمين، وهو ما يعكس ثقة الشركة في أن غالبية المستخدمين لن يحتاجوا إلى التفاعل مع زر التشغيل بشكل متكرر.