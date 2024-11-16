الجيش الاسرائيلي: نشن في هذه الأثناء غارات على منطقة صور

اعلن الجيش الاسرائيلي أننا "نشن في هذه الأثناء غارات على منطقة صور".

وكان قد وجه تهديدا إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".

وزعم انكم "تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب"، مدّعيا أن "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".