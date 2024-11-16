شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: الحرب الروسية في أوكرانيا يجب أن تنتهي العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة، جرى بثها اليوم السبت، أن الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تقترب من يومها الألف، يجب أن تنتهي في عام 2025.

وقال زيلينسكي لقناة سوسبيلن الإذاعية "علينا، من جانبنا ، أن نفعل كل شيء، حتى تنتهي هذه الحرب، العام المقبل، بالوسائل الدبلوماسية. إنه أمر مهم للغاية"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأضاف أنه يتوقع أن تساعد الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في إنهاء الحرب بسرعة، بدون أن يقدم تفاصيل. دونالد ترامب وكان ترامب، الذي يتولى المنصب في يناير، قد قال إنه سيسعى لاتفاق سريع بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب، لكنه لم يحدد أي شروط في ذهنه، بما في ذلك ما سيحدث، على سبيل المثال، بالنسبة للأراضي الأوكرانية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، منذ عام 2022.

يشار إلى أن زيلينسكي يطالب بأن يتضمن أي اتفاق سلام انسحاب روسيا من كامل الأراضي الأوكرانية، وهو ما يرفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.