شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صناعة النواب: عودة شركة النصر للسيارات نقلة نوعية للاقتصاد الوطني والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية عودة عمل شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة ثانية، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة لتطوير الصناعة الوطنية، والانطلاق بقطاع الصناعة الثقيلة في مصر وصناعة السيارات على وجه الخصوص.

ولفت الكمار، أن إعادة إحياء "النصر للسيارات" تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بتوجيهات الرئيس السيسي وضمن رؤية متكاملة للانطلاق بالصناعة المصرية.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن النصر للسيارات قلعة صناعة ضخمة وعودتها للإنتاج مرة ثانية سيعيد الريادة الوطنية في هذا المجال، خصوصا وأن مصر كانت السباقة في هذه الصناعة منذ الستينيات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن، إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، إنجاز كبير يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن عودة شركة النصر للسيارات العملاقة للعمل بأيدي مصرية، نقلة كبرى للاقتصاد الوطني تحسب للقيادة السياسية.