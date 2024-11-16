شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري: عودة شركة النصر بارقة أمل لازدهار الصناعات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، إعادة تشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات الخاص بشركة النصر، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، مؤكدا أن عودة التصنيع داخل الشركة مرة أخرى يعد بارقة أمل كبيرة لعودة الصناعات المصرية وفتح أبواب العمل والعودة إلى تطلعات الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات بل وتصدير المنتجات عالية الجودة.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن أعمال التطوير الجارية بالشركة، أمر في غاية الأهمية حيث أن التطوير ومواكبة العصر يساهم في إصدار منتج محلي عالي الجودة، خاصة وأن استهداف الوزارة لاستغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، يؤكد أن الأمر يسير وفق دراسة واضحة ندعمها ونتمنى لها النجاح.

واضاف عضو مجلس النواب أن شركة النصر لها تاريخ كبير في هذا المجال ومحاولات مزج الخبرات مع الفكر الحديث سيجعل هناك تطور كبير في الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة أكدت على تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، مما يلبي احتياجات الجميع ويجعلها منافس اصيل في السوق المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة الوطنية، كان من متطلباتنا للحكومة الجديدة وتنفيذ هذه الخطوة يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاح والتقدم في هذا المجال.