شكرا لقرائتكم خبر عن حكة الشتاء.. ما أسبابها وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

حكة الجلد فى الشتاء إنها مشكلة شائعة خلال الأشهر الباردة، يشمل مصطلح حكة الشتاء حالات جفاف الجلد المختلفة التي تتفاقم بسبب الطقس القاسي في الشتاء. قد تشمل أعراض حكة الشتاء الشد والتقشير، وفي الحالات الشديدة، التشقق أو النزيف، انخفاض الرطوبة هى السبب الرئيسي لحكة الشتاء، حيث يحتفظ الهواء البارد بكمية قليلة جدًا من الرطوبة، وعند دمجه مع التدفئة الداخلية، فإنه يخلق بيئة تجرد الجلد من زيوته الطبيعية وفقا لما نشره موقع Hehealthsite.

أسباب حكة الجلد فى الشتاء

الاستحمام بالماء الساخن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية وتزيد من جفافها وتهيجها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الصابون وغسول الجسم على منظفات قاسية أو كحول أو عطور صناعية تجفف البشرة الحساسة المتهيجة وتزعجها.

يمكن للملابس الضيقة المصنوعة من الأقمشة الخشنة، وخاصة الصوف، أن تزيد أيضًا من تهيج الجلد عن طريق التسبب في الاحتكاك.

علاوة على ذلك، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من حالات جلدية كامنة مثل الإكزيما أو الصدفية من تفاقم الحالة في الشتاء، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات القاسية للهواء الجاف والبارد.

الوقاية من حكة الشتاء

استخدام جهاز ترطيب الجو من طرق الوقاية من حكة الجلد فى الطقس البارد، حيث يعمل هذا الجهاز على إضافة الرطوبة إلى المنزل وموازنة الجفاف، حيث أن الشتاء عادة ما يكون أكثر جفافًا.

من الضروري أيضًا استخدام مرطب عالي الجودة، لذا ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مكونات تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك والسيراميد.

يمكن الحفاظ على ترطيب البشرة عن طريق ترطيب البشرة مباشرة بعد الاستحمام أو غسل اليدين.

حاول أيضًا تجفيف بشرتك بمنشفة بعد الاستحمام بدلاً من فركها، واستخدم المرطب فورًا بعد الاستحمام أو غسل يديك للحفاظ على ترطيبها.

إن الحد من الاستحمام بالماء الساخن، واختيار الزيوت الطبيعية، واختيار المنظفات اللطيفة والخالية من العطور، مع إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة، يمكن أن يتجنب المزيد من التهيج.

حاول دائمًا استخدام المرطبات مرتين على الأقل (صباحًا ومساءً) خلال فصل الشتاء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العناية بالشفاه أمر ضروري أيضًا.

ارتدِ أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن والقماش الملين تحت الصوف لتقليل الاحتكاك.

عند الخروج، قم بتغطية بشرتك لحمايتك من الرياح.

علاوة على ذلك، فإن تناول الماء بكميات كافية يوميًا يدعم قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

إذا استمرت الحكة الشتوية على الرغم من هذه الجهود، فإن استشارة طبيب الأمراض الجلدية يمكن أن يقدم نصائح وعلاجات أساسية للحالات الأكثر شدة، مما يضمن بقاء بشرتك صحية ورطبة طوال فصل الشتاء.