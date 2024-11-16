شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تستجيب لمواطن يستغيث من تراكم مياه الصرف بعقار فى الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

استجابت النيابة الإدارية لشكوى أحد المواطنين التي رصدها مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية من خلال مقطع فيديو مصور للشاكي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه من انتشار وتراكم مياه الصرف الصحي حول أساسات العقار المقيم به بناحية مدينة الحوامدية، بما يؤثر على سلامة العقار ويشكل تهديداً على قاطنيه.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين من خلال إجراءات سريعة وفعَّالة تحقق العدالة الناجزة وتعزّز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وكلفت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة، المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية بسرعة الانتقال وفحص الشكوى؛ وتنفيذًا لذلك انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمكان العقار في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة، وأجرت معاينة شاملة للعقار على الطبيعة لتحديد الأعمال المطلوبة للإصلاح.

وصباح اليوم السبت استمعت المستشارة وفاء طنطاوي وكيل النيابة، لأقوال صاحب العقار - والد الشاكي - ولأقوال مدير إدارة المرافق بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، والذي أقر بأنه تم عمل جسَّات وأخذ عينة من المياه ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التنسيق بين كافة الأجهزة والأطراف المعنية لإزالة أسباب الشكوى.

وبناءً عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة أعمال الصرف الصحي بالمنطقة وتقديم تقريرها للنيابة فور انتهاء أعمالها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.