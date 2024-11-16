شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس سامح داود راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في حفل تنصيب القس سامح داود راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنطقة الإسعاف، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل لبيب، رئيس مجمع القاهرة، والقس ثروت سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسادس من أكتوبر، والقس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والشيخ ميشيل رضا، سكرتير لجنة العمل الرعوي، إلى جانب عدد من القسوس والشيوخ من رعاة الكنائس الإنجيلية بالقاهرة.

قدّم رئيس الطائفة تهنئته القلبية إلى القس سامح داود وعائلته بمناسبة تنصيبه، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المباركة مع شعب الكنيسة الإنجيلية بالإسعاف. متمنياً له أن تكون خدمته سببًا للبركة في الكنيسة والمجتمع في قلب القاهرة.

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أهمية الخدمة المتميزة في بناء الجسور نحو المستقبل، ونقل الرجاء والمحبة إلى الناس، مقدمًا رجاءً حقيقيًّا وتفاؤلًا عميقًا في حياة الناس. وأضاف أن "الخدمة المتميزة تُبنى على الثقة، والإيمان والمحبة هما أساس الثقة. الثقة تتجسد في الحفاظ على أسرار الناس، والوقوف إلى جانبهم، ومشاركتهم الحزن والفرح في وقته."

اختتم الحفل بتكريم راعي الكنيسة السابق، الدكتور القس فرانسيس فهيم، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الكنيسة وأبنائها، حيث عبّر الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما قدمه من عطاء خلال سنوات خدمته.