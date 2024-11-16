شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب لتجديد رخصة تشغيل المحل، أو تعديل رخصة المحل بإضافة شريك، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تجديد رخصة تشغيل محل

1- صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

2- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

3- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

4- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

5- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

6- إيصال سداد الرسوم.



ثانيًا: تعديل رخصة بإضافة شريك

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام فقط).

4- أصل رخصة المحل.

5- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

6- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

7- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

8- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 و 30 سنة.