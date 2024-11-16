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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يستعرض علاقات التعاون مع الرئيس التونسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد المرافق له.
وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لفخامته، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والنمو والاستقرار.
فيما أعرب الرئيس التونسي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ومكانته على المستويين العربي والعالمي، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في العالم العربي والإسلامي.
ورحب الرئيس التونسي بما جرى التوصل إليه لتوقيع مذكرة التفاهم من أجل تشجيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الزيارة.
وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لفخامته، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والنمو والاستقرار.
فيما أعرب الرئيس التونسي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ومكانته على المستويين العربي والعالمي، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في العالم العربي والإسلامي.
المجالات الاستثماريةوجرى خلال الاستقبال الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، استعراض علاقات التعاون بين المملكة وتونس في المجال الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المجالات الاستثمارية في البلدين.
ورحب الرئيس التونسي بما جرى التوصل إليه لتوقيع مذكرة التفاهم من أجل تشجيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الزيارة.