تكنولوجيا: LG تطلق شاشة UltraGear OLED 27GX790A جديدة للألعاب بمعدل تحديث 480 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت LG اليوم للأسواق شاشة الألعاب الجديدة UltraGear OLED 27GX790A، التي تنطلق بمعدل تحديث 480 Hz، وتدعم معايير DisplayPort 2.1 UHBR20.

قدمت LG إصدار جديد في سلسلة شاشات UltraGear اليوم، حيث تتميز الشاشة الجديدة بتقنية OLED، وحجم 27 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1440 بيكسل، وتدعم معدل تحديث 480 Hz.

أيضاً تضم شاشة UltraGear OLED 27GX790A منفذ بمعايير DisplayPort 2.1، بسرعة في نقل البيانات تصل إلى 80 جيجابت لكل ثانية، لذا تدعم الشاشة معدل تحديث 480 Hz عند دقة 1440 بيكسل.

من جانب أخر تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG لتجربة مميزة في تشغيل الألعاب، على أن تقدم الشاشة سطوع بنسبة 275 nit، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة عبر شركة LG مباشرة بسعر 1000 دولار، أي أعلى 100 دولار مقارنة بشاشة UltraGear OLED 27GS95QE.

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