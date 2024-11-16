تكنولوجيا: ابل تدعم أجهزة M4 MacBook Pro بتقنية “quantum dots” للمرة الأولى في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل جهاز MacBook Pro الجديد برقاقة M4 بشاشة مميزة بتقنية “quantum dots” التي تستخدم للمرة الأولى من ابل في هذه الفئة من الأجهزة.

اطلقت ابل الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro مؤخراً بترقية في عدد من التكوينات، ولقد سلط المحلل “Ross Young” الضوء على الترقية المقدمة في شاشة MacBook Pro بشكل خاص.

ويؤكد التقرير على أن جهاز MacBook Pro الجديد يأتي بشاشة تدعم تقنية “quantum dots” والتي تستبدل تقنية “red KSF” التي قدمت من ابل في الإصدارات السابقة.

وتأتي تقنية “quantum dots” بنطاق ألوان أكثر إتساعاً في الألوان، وآداء حركي أكثر كفاءة مقارنة بآداء تقنية red KSF في الشاشات، وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن التحسينات المقدمة من في شاشة MacBook Pro تظهر بوضوح مع أو بدون تقنية “nano texture”.

يذكر أن آداء تقنية “quantum dots” يظهر بوضوح مع الشاشة من فئة OLED، لذا لن تقدم هذه التقنية نفس الآداء في الأجهزة التي تتميز بشاشة LCD.

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