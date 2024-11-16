علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابل تدعم أجهزة M4 MacBook Pro بتقنية “quantum dots” للمرة الأولى في الشاشة

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل جهاز MacBook Pro الجديد برقاقة M4 بشاشة مميزة بتقنية “quantum dots” التي تستخدم للمرة الأولى من ابل في هذه الفئة من الأجهزة.

اطلقت ابل الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro مؤخراً بترقية في عدد من التكوينات، ولقد سلط المحلل “Ross Young” الضوء على الترقية المقدمة في شاشة MacBook Pro بشكل خاص.

ويؤكد التقرير على أن جهاز MacBook Pro الجديد يأتي بشاشة تدعم تقنية “quantum dots” والتي تستبدل تقنية “red KSF” التي قدمت من ابل في الإصدارات السابقة.

وتأتي تقنية “quantum dots” بنطاق ألوان أكثر إتساعاً في الألوان، وآداء حركي أكثر كفاءة مقارنة بآداء تقنية red KSF في الشاشات، وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن التحسينات المقدمة من في شاشة MacBook Pro تظهر بوضوح مع أو بدون تقنية “nano texture”.

يذكر أن آداء تقنية “quantum dots” يظهر بوضوح مع الشاشة من فئة OLED، لذا لن تقدم هذه التقنية نفس الآداء في الأجهزة التي تتميز بشاشة LCD.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا