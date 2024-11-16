باوقات صيفية رائعة على الشاطئ..سلمى أبو ضيف تستعرض حملها بهذه الإطلالت المميزة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على متابعيها، مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها و هي تستمتع باجواء صيفية رائعة في الملديف بإطلالة مميزة ، وإستعرضت حملها بعدد من فساتين البحر الرائعة.



وكانت نشرت سلمى أبو ضيف مجموعة صور جديدة تجمعها مع عائلتها وأصدقائها، توثق لحظات إعلان حملها.

وظهرت سلمى في الصور وهي ترتدي فستاناً أبيض أبرز ملامح حملها، وسط أجواء مبهجة مليئة بالزهور. وأرفقت الصور بتعليق: "الإعلان، الزهور، الأصدقاء، والعائلة".

الاحتفال أقيم في مكان طبيعي محاط بالأزهار، ما أضفى لمسة من البساطة والدفء على المناسبة.

