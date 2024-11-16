شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب مقاطعة أوموري بشمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختير وقع اليوم السبت قبالة ساحل مقاطعة أوموري شمال اليابان.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ولم يتم صدور تحذير بموجات مد عالية (تسونامي).

وتتعرض لليابان للزلازل لأنه تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011، بقوة 9 درجات على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث تسونامي، وقد أسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.