شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة يعودون غدًا إلى مقاعد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعود أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة غدًا الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، لإكمال واستئناف رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأنهت كافة المدارس استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر حتى 21 شعبان 1446هـ. الفصل الدراسي الثاني وعكفت "تعليم الرياض" على توفير الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بفعالية وإيجابية، بما يعكس طموحات المملكة في بناء مستقبل تعليمي رائد.



وتزامنًا مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني يبدأ في جميع مدارس مدينة الرياض تطبيق الدوام الشتوي.

وتقرر أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.‏

