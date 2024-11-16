إعصار قوي جديد وصل إلى اليابسة في الفيليبين هو السادس خلال شهر

وصل الإعصار القوي "مان-يي" الّذي تشتدّ حدّته إلى اليابسة في ​الفيليبين​، ما أدّى إلى ارتفاع الأمواج إلى 14 مترًا، وفقًا لخدمات الأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة، أنّ أكثر من 650 ألف شخص فرّوا من منازلهم مع اقتراب الإعصار، الّذي بلغت سرعة الرّياح المصاحبة له 195 كيلومترًا في السّاعة في بلدة كاتاندوانيس.

وكانت قد أمرت السّلطات الفيليبينيّة في وقت سابق السّبت، بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإعادة القوارب إلى الموانئ، مع اقتراب الإعصار "مان-يي".

وحذّرت هيئة الأرصاد من أنّ الإعصار، وهو السّادس الّذي يضرب الفيليبين خلال شهر، ستكون له عواقب من المحتمل أن تكون مميتة.