إعلام أوكراني: وقوع انفجارات في مقاطعة خاركوف وسط إنذارات جوية

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن "انفجارات وقعت في مقاطعة خاركوف، وسط تحذير من غارات جوية تم الإعلان عنه مسبقًا".
واشارت الى ان "بيّنت الخريطة الإلكترونية، لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، في الساعة 16:17 بتوقيت موسكو، إطلاق الإنذارات من الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف وسومي".
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