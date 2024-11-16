شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 جنود في هجوم مسلح جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل سبعة جنود من رجال القوات الأمنية الباكستانية، وأصيب 15 آخرين بجروح.

جاء هذا جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش في منطقة "قلات" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غرب البلاد. الإرهاب في باكستان وذكرت الشرطة أن قوات الأمن طوقت الموقع، ونُقل الضحايا إلى إحدى المستشفيات في مدينة "كويتا" عاصمة الإقليم من أجل تلقي العلاج.

وأعلنت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" مسئوليتها عن هذا الهجوم، الذي أدانه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.