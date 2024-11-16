غارة إسرائيلية عنيفة جديدة استهدفت محيط الصفير- الجاموس في الضاحية الجنوبية

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي في هذه الأثناء، غارةً عنيفةً جديدةً استهدفت محيط منطقة الصفير- الجاموس في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وتتصاعد أعمدة الدّخان من المكان المستهدَف.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت مناطق مختلفة من الضّاحية الجنوبيّة، منذ صباح اليوم.