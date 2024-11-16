"حركة الشبيبة الأرثوذكسية" نظمت مؤتمرها الـ35 في مركز جبل لبنان برعاية المطران موسي

نظّم مركز جبل لبنان في حركة الشبيبة الأرثوذكسية مؤتمره الخامس والثلاثين برعاية وبركة وحضور راعي الأبرشية، المطران سلوان موسي، تحت شعار: "فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضِّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَةِ" (رومية ١٢: ١٢)، وقد ترأس المطران لهذه المناسبة صلاة غروب عيد القديس متّى الإنجيلي، وذلك في كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم، بمشاركة كهنة وشمامسة من الأبرشية

وتناول المطران موسي في عظته سيرة القديس متّى الإنجيلي، مشيراً إلى "تحوله العميق من عالم الخطيئة إلى نور المسيح، ليكون مثالاً حيًّا على قدرة الإيمان في تغيير حياة الإنسان وتجديدها".

كما حثّ على "الثبات في الإيمان، والمثابرة على العمل بروح الأمل والتضحية"، مشدّداً على أهمية الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة".