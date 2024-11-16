اشار وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكوميّة ناصر ياسين للـmtv، الى أن "العدوان مستمرّ ويتحوّل إلى متوحّش أكثر والنقاش الحالي قد يؤسس لوضع الآلية لتطبيق الـ1701، وهو ما يُعطي مؤشرات مقبولة لوقف العدوان على لبنان".
واكد أن "الأساس هو وقف هذا العدوان وانتشار الجيش في الجنوب يحتاج إلى مرحلة معينة"، موضحا أننا "نعمل على التركيز على مراكز الإيواء والمساعدات التي تُقدّم لا تغطي إلا نحو 20 في المئة من الحاجات ولكن هناك وسائل أخرى للمساعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين: العدوان مستمرّ ويتحوّل إلى متوحّش أكثر والنقاش الحالي قد يؤسس لوضع الآلية لتطبيق الـ1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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