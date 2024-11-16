الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "اعترضنا صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة". كما افادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن "إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه بلدات الغلاف للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع".

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